|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.93
|ALPAY KOCAGÖZ
|3969
|%37.21
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %23.12
|ÇAĞATAY DENİZ
|2609
|%8.99
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %74.19
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|1610
|%18.33
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %47.06
|SEZER UÇAMAZ
|105
|%2.86
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %36.59
|AHMET ALİ İBAÇ
|1457
|%47.20
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %38.63
|BURAK EROĞLU
|2282
|%9.09
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.88
|YAŞAR YILMAZ
|4704
|%33.27
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HASAN ÖZTÜRK
|196
|%5.14
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.00
|EKREM YILMAZ
|220
|%3.83
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %32.73
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|1847
|%35.84
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
|CEMALETTİN TÜRK
|2019
|%32.86
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %69.23
|SAİT KORGAN
|3962
|%36.02
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %36.90
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %75.90
|SALİH YAMAN
|466
|%7.73
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %77.59
|EROL BATUK
|3114
|%19.69
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %70.51
|ABDULLAH KILIÇ
|2603
|%23.89
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %39.54
|AHMET ARPACIOĞLU
|10656
|%38.43
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