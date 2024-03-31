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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:10
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%40.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%20.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %81.93
ALPAY KOCAGÖZ 3969 %37.21 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %23.12
ÇAĞATAY DENİZ 2609 %8.99 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %74.19
YÜKSEL AHMET TOKAT 1610 %18.33 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %47.06
SEZER UÇAMAZ 105 %2.86 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %36.59
AHMET ALİ İBAÇ 1457 %47.20 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %38.63
BURAK EROĞLU 2282 %9.09 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.88
YAŞAR YILMAZ 4704 %33.27 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %57.14
HASAN ÖZTÜRK 196 %5.14 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %52.00
EKREM YILMAZ 220 %3.83 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %32.73
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
MUSTAFA KEMAL BAŞ 1847 %35.84 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
CEMALETTİN TÜRK 2019 %32.86 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %69.23
SAİT KORGAN 3962 %36.02 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %36.90
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %75.90
SALİH YAMAN 466 %7.73 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %77.59
EROL BATUK 3114 %19.69 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %70.51
ABDULLAH KILIÇ 2603 %23.89 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %39.54
AHMET ARPACIOĞLU 10656 %38.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı