|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|MUSTAFA GÖKÇE
|201
|%3.06
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN AKÇALI
|33
|%0.80
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
|FATMA GÜL ÖZCAN
|147
|%2.04
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ÇETİNER
|35
|%1.94
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DALAR
|167
|%3.65
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AYGÜN
|52
|%1.06
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|82
|%3.69
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|MUSTAFA FEN
|54
|%1.00
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
|EMİNE EDİZGİL
|8808
|%3.90
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN NALBANT
|53
|%1.56
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|126
|%1.45
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AHMET YILDIRIM
|371
|%2.85
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|2726
|%1.64
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