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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.73 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.19
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
MUSTAFA GÖKÇE 201 %3.06 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN AKÇALI 33 %0.80 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %82.00
FATMA GÜL ÖZCAN 147 %2.04 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÇETİNER 35 %1.94 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DALAR 167 %3.65 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AYGÜN 52 %1.06 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN RÜZGER TEMİZ EL 82 %3.69 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
MUSTAFA FEN 54 %1.00 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
EMİNE EDİZGİL 8808 %3.90 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN NALBANT 53 %1.56 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN 126 %1.45 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AHMET YILDIRIM 371 %2.85 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
ŞÜKRÜ KETENCİ 2726 %1.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı