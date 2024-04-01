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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMALETTİN EMİROĞLU 267 %2.73 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ALTUNKAYA 518 %12.17 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMİRHAN ELÇİN 862 %6.02 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİM ALTUN 45 %1.21 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı