|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
|709
|%1.21
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİCRAN HELEZÜR
|2319
|%5.03
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|KENAN GÖKÇEN
|385
|%1.50
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
|4278
|%2.51
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|NEZİH ÖZUYAR
|595
|%1.02
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|YASİN KIRMIZI
|606
|%7.97
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
|UĞUR URAY
|7230
|%2.81
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
|SUAT NEZİR
|22148
|%8.50
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|HAVVA EVCİ
|463
|%1.61
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
|ÖZGÜR DOĞAN
|3006
|%2.49
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
|GÜNEY TANER ŞEN
|462
|%1.54
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KALE ERDEMLİ
|297
|%1.45
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|SEDAT DAĞ
|2417
|%3.05
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM ALBAŞ
|4653
|%20.71
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|GÖKHAN UZUN
|5760
|%2.13
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER SEVİNÇ
|61
|%0.70
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|YETKİN HAFIZOĞLU
|7758
|%3.66
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|NİZAMETTİN YILMAZ
|872
|%1.23
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OLCAY ORAL
|163
|%0.86
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|HALİL ÇOKGÜLER
|185
|%0.68
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|HURİYE SERTER
|3050
|%2.07
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|ERGUN ÖZGÜN
|3315
|%4.97
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
|TANZER SUCU
|2073
|%1.83
|Detay
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|FEZA GENİŞOĞLU
|775
|%2.06
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
|GÜVEN KILIÇ
|945
|%1.22
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|ERMAN ÇIKAR
|381
|%1.13
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|ASLAN SEZGİN
|252
|%1.18
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|SALİH ATAKAN DURAN
|10512
|%20.92
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|MELİH TERZİOĞLU
|2552
|%2.17
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URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|ERTUNÇ TEZCAN
|656
|%1.62
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