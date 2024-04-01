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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.94
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN 709 %1.21 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİCRAN HELEZÜR 2319 %5.03 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
KENAN GÖKÇEN 385 %1.50 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU 4278 %2.51 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
NEZİH ÖZUYAR 595 %1.02 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
YASİN KIRMIZI 606 %7.97 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
UĞUR URAY 7230 %2.81 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
SUAT NEZİR 22148 %8.50 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
HAVVA EVCİ 463 %1.61 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
ÖZGÜR DOĞAN 3006 %2.49 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
GÜNEY TANER ŞEN 462 %1.54 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KALE ERDEMLİ 297 %1.45 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
SEDAT DAĞ 2417 %3.05 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM ALBAŞ 4653 %20.71 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
GÖKHAN UZUN 5760 %2.13 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER SEVİNÇ 61 %0.70 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
YETKİN HAFIZOĞLU 7758 %3.66 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
NİZAMETTİN YILMAZ 872 %1.23 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLCAY ORAL 163 %0.86 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
HALİL ÇOKGÜLER 185 %0.68 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
HURİYE SERTER 3050 %2.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
ERGUN ÖZGÜN 3315 %4.97 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
TANZER SUCU 2073 %1.83 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
FEZA GENİŞOĞLU 775 %2.06 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
GÜVEN KILIÇ 945 %1.22 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
ERMAN ÇIKAR 381 %1.13 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
ASLAN SEZGİN 252 %1.18 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
SALİH ATAKAN DURAN 10512 %20.92 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
MELİH TERZİOĞLU 2552 %2.17 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
ERTUNÇ TEZCAN 656 %1.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı