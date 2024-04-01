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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.62
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA OKURSOY 355 %22.30 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET FERİKOĞLU 4 %1.16 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AYDIN 557 %24.47 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.28
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ 826 %1.95 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT BARUN 58 %0.99 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı