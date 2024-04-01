|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %65.04
|ONUR KÖSEL
|1246
|%1.33
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %61.50
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|498
|%1.92
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %96.88
|İRFAN ŞAHİN
|302
|%4.02
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.49
|MEHMET TÜRE
|4620
|%31.42
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|MEHMET FATİH SOFU
|2180
|%49.11
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %67.02
|MEHMET DUTAR
|9598
|%15.64
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|YÜKSEL ÇELİK
|5442
|%31.09
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %92.68
|NÜSRET OLİGER
|1142
|%1.10
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MUT
Açılan Sandık Oranı %58.08
|MURAT ORHAN
|11382
|%49.45
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %83.08
|ALİ ÖZGÜR
|998
|%1.50
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %59.21
|MEHMET YUNUS SEVEN
|6628
|%5.99
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %64.54
|NİHAT SOYSAL
|5813
|%5.54
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.56
|AHMET ARICAN
|1882
|%1.93
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