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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 23
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.22 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.88
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %65.04
ONUR KÖSEL 1246 %1.33 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %61.50
ALİ RIZA ÖZDENİZ 498 %1.92 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %96.88
İRFAN ŞAHİN 302 %4.02 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.49
MEHMET TÜRE 4620 %31.42 Detay
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %72.41
MEHMET FATİH SOFU 2180 %49.11 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %67.02
MEHMET DUTAR 9598 %15.64 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
YÜKSEL ÇELİK 5442 %31.09 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %92.68
NÜSRET OLİGER 1142 %1.10 Detay
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %58.08
MURAT ORHAN 11382 %49.45 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %83.08
ALİ ÖZGÜR 998 %1.50 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %59.21
MEHMET YUNUS SEVEN 6628 %5.99 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %64.54
NİHAT SOYSAL 5813 %5.54 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %70.56
AHMET ARICAN 1882 %1.93 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı