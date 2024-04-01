|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA KARAKÜTÜK
|9
|%0.16
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİRCAN EREN
|1303
|%1.02
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %96.04
|HASAN TEKİN
|188
|%1.25
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN İLİŞ
|363
|%1.63
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|190
|%1.42
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KAYA
|36
|%0.88
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|28
|%0.49
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN UÇAR
|62
|%0.69
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOPCU
|85
|%0.84
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.22
|ALİ HELVACI
|1710
|%1.23
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