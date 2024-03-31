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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.88
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %36.08
MAHİR ALTUĞ 566 %4.44 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %35.00
ALİ ATLI 237 %22.61 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
CELAL TUYJİ 878 %24.64 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
KEMAL KARAMAN 8 %0.35 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
SEVHAN DEMİREL 46 %1.84 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %85.71
ZAFER KOCAMAN 1500 %25.16 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %37.35
MUSTAFA GÜLBAY 541 %9.80 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %42.65
ÖZCAN EŞMELİ 69 %1.34 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %36.84
SEZAİ TURHAN 185 %4.28 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %92.59
MEHMET ÇAKMAK 1199 %23.45 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %18.18
İSMAİL ÇORBACIOĞLU 128 %2.52 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ 1 %0.06 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %41.03
OSMAN ÇAYBAŞI 6 %0.07 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %31.15
MEHMET UĞUR TATAR 68 %1.72 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %17.44
FATİH COŞKUN 808 %2.34 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %16.45
TÜRKAY BERBEROĞLU 4179 %11.38 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %26.14
AHMET ÇELİKAK 111 %2.52 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
ŞÜKRÜ AVERİ 115 %1.67 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %17.46
EMİN BARINER 178 %4.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı