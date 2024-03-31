|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %36.08
|MAHİR ALTUĞ
|566
|%4.44
|Detay
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %35.00
|ALİ ATLI
|237
|%22.61
|Detay
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|CELAL TUYJİ
|878
|%24.64
|Detay
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|KEMAL KARAMAN
|8
|%0.35
|Detay
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|SEVHAN DEMİREL
|46
|%1.84
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %85.71
|ZAFER KOCAMAN
|1500
|%25.16
|Detay
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %37.35
|MUSTAFA GÜLBAY
|541
|%9.80
|Detay
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %42.65
|ÖZCAN EŞMELİ
|69
|%1.34
|Detay
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %36.84
|SEZAİ TURHAN
|185
|%4.28
|Detay
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %92.59
|MEHMET ÇAKMAK
|1199
|%23.45
|Detay
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %18.18
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|128
|%2.52
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|1
|%0.06
|Detay
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %41.03
|OSMAN ÇAYBAŞI
|6
|%0.07
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %31.15
|MEHMET UĞUR TATAR
|68
|%1.72
|Detay
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %17.44
|FATİH COŞKUN
|808
|%2.34
|Detay
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %16.45
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|4179
|%11.38
|Detay
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %26.14
|AHMET ÇELİKAK
|111
|%2.52
|Detay
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ŞÜKRÜ AVERİ
|115
|%1.67
|Detay
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %17.46
|EMİN BARINER
|178
|%4.45
|Detay