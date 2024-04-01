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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KARTAL 139 %1.71 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ KARATAŞ 1179 %2.62 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAHİN 38067 %21.68 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TOPCU 3616 %19.48 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE AFACAN 3039 %6.46 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİN 1832 %6.82 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DÜLGEROĞLU 1685 %5.47 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YÜKSEL 3042 %8.65 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ GÜRSES 1576 %27.00 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM KAYA 158 %5.68 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL GÖKÇE 377 %0.94 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜL 2103 %7.97 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT YILMAZ 7195 %2.30 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM GÖKAY BALKIÇ 7757 %8.34 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KÖKEN 1057 %2.73 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ULUSOY 1261 %2.71 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EROL 1602 %1.12 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT BUCAK 4213 %1.57 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HABALI 10061 %12.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı