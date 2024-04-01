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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%22.58 1
İL GENEL MECLİSİ
%12.63
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %85.15
KADİR KABA 193 %1.95 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %98.86
FATİH ÇELİK 2065 %6.66 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %96.55
MUHAMMET KAYA 72 %0.90 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASIR AYDIN 103 %0.93 Detay
HORASAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %97.66
HAYRETTİN ÖZDEMİR 5572 %32.50 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %98.36
NİZAMETTİN ARAS 220 %2.45 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇELİK 68 %0.70 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %99.01
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.68
ABDULNAZİR GÜVEN 70 %1.13 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL AHMET İŞLEYEN 1592 %22.99 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
ERGUNHAN MUSAOĞLU 969 %5.76 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL 114 %2.57 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %97.35
ÖMER ÖZDEN 15060 %20.25 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVHİT TURAN 46 %1.84 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %71.91
ŞENTÜRK ALVER 217 %3.78 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %69.32
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %91.14
CEVDET KÜÇÜK 299 %3.32 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM ÖZDİL 213 %4.38 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI KOBAL 12688 %16.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı