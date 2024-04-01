|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %85.15
|KADİR KABA
|193
|%1.95
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %98.86
|FATİH ÇELİK
|2065
|%6.66
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %96.55
|MUHAMMET KAYA
|72
|%0.90
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NASIR AYDIN
|103
|%0.93
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %97.66
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|5572
|%32.50
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %98.36
|NİZAMETTİN ARAS
|220
|%2.45
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇELİK
|68
|%0.70
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %99.01
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.68
|ABDULNAZİR GÜVEN
|70
|%1.13
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|1592
|%22.99
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|969
|%5.76
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|114
|%2.57
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %97.35
|ÖMER ÖZDEN
|15060
|%20.25
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVHİT TURAN
|46
|%1.84
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %71.91
|ŞENTÜRK ALVER
|217
|%3.78
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %69.32
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %91.14
|CEVDET KÜÇÜK
|299
|%3.32
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM ÖZDİL
|213
|%4.38
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI KOBAL
|12688
|%16.30
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