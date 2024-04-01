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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.82 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.94
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ BEYAZİT 9 %0.45 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH ÇİÇEK 233 %10.73 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ŞAHİN 34 %0.75 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞUAYİP ATA 185 %1.53 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK CENGİZ 1994 %2.82 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
IŞIK ŞİMŞEK 1389 %17.37 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
SABRİ ERASLAN 20 %4.26 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER ATASOY 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı