|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ BEYAZİT
|9
|%0.45
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH ÇİÇEK
|233
|%10.73
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ŞAHİN
|34
|%0.75
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞUAYİP ATA
|185
|%1.53
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK CENGİZ
|1994
|%2.82
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|IŞIK ŞİMŞEK
|1389
|%17.37
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|SABRİ ERASLAN
|20
|%4.26
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ATASOY
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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