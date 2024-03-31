|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %40.00
|CEMGİL CEVAHİR
|1
|%0.11
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ÖZLEM AYGÜL
|2
|%0.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %45.00
|ESER KÖSE
|51
|%0.70
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YIKILMAZ
|1
|%0.11
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %44.44
|FATİH KARAYOL
|8
|%0.86
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %58.82
|0
|%0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNAN ÇEKER
|3
|%0.35
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