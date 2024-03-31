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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.70 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.14
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %40.00
CEMGİL CEVAHİR 1 %0.11 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÖZLEM AYGÜL 2 %0.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %45.00
ESER KÖSE 51 %0.70 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YIKILMAZ 1 %0.11 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %44.44
FATİH KARAYOL 8 %0.86 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %58.82
0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNAN ÇEKER 3 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı