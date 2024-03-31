|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
|SUAT AYBAR
|154
|%15.23
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %94.96
|SELDA KONYA
|522
|%1.96
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ÇOLAK
|58
|%1.80
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %35.29
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|44
|%1.13
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %65.91
|HACI ÖMER ODABAŞ
|166
|%2.85
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|18
|%0.32
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
|HARUN CİCİ
|587
|%1.01
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|EMİN PEKDEMİR
|83
|%2.65
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|OSMAN ÇALIŞKAN
|40
|%1.10
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %75.56
|BÜLENT KARA
|3093
|%38.25
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN TURGUT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKSU
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SUAT EMEKSİZ
|1
|%0.76
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VESİLE SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN AYDIN
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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