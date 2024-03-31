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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.01 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.71
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
SUAT AYBAR 154 %15.23 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %94.96
SELDA KONYA 522 %1.96 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ÇOLAK 58 %1.80 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %35.29
MUSTAFA ÖZOĞUL 44 %1.13 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %65.91
HACI ÖMER ODABAŞ 166 %2.85 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU 18 %0.32 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
HARUN CİCİ 587 %1.01 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
EMİN PEKDEMİR 83 %2.65 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
OSMAN ÇALIŞKAN 40 %1.10 Detay
TİREBOLU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %75.56
BÜLENT KARA 3093 %38.25 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
METİN TURGUT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKSU 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
SUAT EMEKSİZ 1 %0.76 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
VESİLE SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN AYDIN 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı