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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %24.48
MEHMET TUNCAY 102 %1.43 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %31.30
FERHAT KÜÇÜKLER 970 %2.53 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %24.58
SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI 373 %2.63 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %41.98
REŞİT ÖZUĞUR 424 %4.37 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %30.12
MEZİYET MERT SARIGÜL 55 %0.27 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %25.98
CİHAN TUFAN 292 %1.72 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %63.64
MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK 465 %3.13 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %18.66
YUSUF PERİŞAN 1138 %22.64 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %35.66
NAZMİ CEYLAN 2776 %6.44 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %51.02
AHMET KAYA 435 %1.68 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %13.89
AHMET UÇAR 70 %9.80 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %56.70
AYVAZ YAKAR 184 %1.36 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %36.16
MUSTAFA ORTAK 320 %1.92 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %31.65
ELANUR GÜLŞAN 75 %0.37 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %24.76
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı