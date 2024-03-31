|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %24.48
|MEHMET TUNCAY
|102
|%1.43
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %31.30
|FERHAT KÜÇÜKLER
|970
|%2.53
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %24.58
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|373
|%2.63
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %41.98
|REŞİT ÖZUĞUR
|424
|%4.37
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %30.12
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|55
|%0.27
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %25.98
|CİHAN TUFAN
|292
|%1.72
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %63.64
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|465
|%3.13
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %18.66
|YUSUF PERİŞAN
|1138
|%22.64
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %35.66
|NAZMİ CEYLAN
|2776
|%6.44
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %51.02
|AHMET KAYA
|435
|%1.68
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %13.89
|AHMET UÇAR
|70
|%9.80
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %56.70
|AYVAZ YAKAR
|184
|%1.36
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %36.16
|MUSTAFA ORTAK
|320
|%1.92
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %31.65
|ELANUR GÜLŞAN
|75
|%0.37
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %24.76
|0
|%0
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