|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|3
|%0.07
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HACER AKSOY
|9
|%1.37
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL AVŞAROĞLU
|8
|%0.71
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %55.56
|NECMİ DEMİRAY
|6
|%0.54
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILDIRIM
|8
|%0.38
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ÇAKMAKLI
|75
|%1.68
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.40
|YAVUZ KUZUCU
|629
|%1.16
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KURT
|6
|%0.48
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %40.32
|AHMET ERGİN
|115
|%1.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK FATİH ALSANCAK
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KARACA
|0
|%0
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