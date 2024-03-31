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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 20
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.57
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP DÜĞEROĞLU 3 %0.07 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %50.00
HACER AKSOY 9 %1.37 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL AVŞAROĞLU 8 %0.71 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %55.56
NECMİ DEMİRAY 6 %0.54 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YILDIRIM 8 %0.38 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ÇAKMAKLI 75 %1.68 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.40
YAVUZ KUZUCU 629 %1.16 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KURT 6 %0.48 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %40.32
AHMET ERGİN 115 %1.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK FATİH ALSANCAK 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KARACA 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı