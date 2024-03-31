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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %72.00
HAMDİ DUMAN 36 %1.06 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %72.41
MEHMET ÇİÇEK 17 %0.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.78
YAŞAR YORULMAZ 86 %0.32 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %71.05
NASRETTİN BEYTER 46 %0.77 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %36.72
EMRULLAH BAYHAN 63 %0.49 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
RAİF EREN 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %70.00
BERDAN ÖNAL 17 %1.06 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %54.55
GIYASEDDİN AK 19 %1.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı