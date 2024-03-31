|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %72.00
|HAMDİ DUMAN
|36
|%1.06
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %72.41
|MEHMET ÇİÇEK
|17
|%0.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.78
|YAŞAR YORULMAZ
|86
|%0.32
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %71.05
|NASRETTİN BEYTER
|46
|%0.77
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %36.72
|EMRULLAH BAYHAN
|63
|%0.49
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAİF EREN
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %70.00
|BERDAN ÖNAL
|17
|%1.06
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %54.55
|GIYASEDDİN AK
|19
|%1.37
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