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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.79
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KAPLAN 158 %1.34 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEMDAR ÖZTÜRK 4924 %5.52 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ÇETİN 17713 %8.55 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR SOYLU 307 %2.61 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SERT 2910 %17.06 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL METİN 1514 %9.72 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL BOZOK 309 %2.03 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ÖZGAN 13995 %18.04 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AYDIN 336 %2.54 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKDOĞAN 496 %5.68 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZER 7869 %7.18 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF KEMAL AKAY 25434 %6.68 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP BALI 437 %3.93 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN OLGUN 1380 %11.03 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ALPER 5979 %3.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı