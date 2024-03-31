|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %45.00
|İLHAMİ BURTA
|17
|%0.60
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HİKMET KIZILTAŞ
|123
|%1.25
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %78.36
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %64.81
|CEVDET YILMAZ
|34
|%0.63
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %61.63
|TEVFİK POLAT
|186
|%0.59
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %46.30
|MUSTAFA BAY
|163
|%0.53
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.29
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %63.81
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %42.15
|SERKAN SAYGIN
|402
|%0.73
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %57.01
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %53.38
|ASLAN BAYLAN
|94
|%0.85
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %40.43
|KENAN ŞENKAL
|15
|%0.53
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %50.78
|SELİM ÖZGÖKÇE
|242
|%0.96
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