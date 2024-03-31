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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.63
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %45.00
İLHAMİ BURTA 17 %0.60 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %57.14
HİKMET KIZILTAŞ 123 %1.25 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %78.36
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %64.81
CEVDET YILMAZ 34 %0.63 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %61.63
TEVFİK POLAT 186 %0.59 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %46.30
MUSTAFA BAY 163 %0.53 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.29
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %63.81
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %42.15
SERKAN SAYGIN 402 %0.73 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %57.01
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %53.38
ASLAN BAYLAN 94 %0.85 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %40.43
KENAN ŞENKAL 15 %0.53 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %50.78
SELİM ÖZGÖKÇE 242 %0.96 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı