|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN GENÇ
|20
|%1.03
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ÇELİK
|74
|%0.77
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ DEMİRBAŞ
|23
|%2.10
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇİGER
|435
|%0.68
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERİŞ GÜL
|3187
|%8.50
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERUDUN KARTALLI
|220
|%0.91
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZDEMİR
|142
|%2.03
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