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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN GENÇ 20 %1.03 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ÇELİK 74 %0.77 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ DEMİRBAŞ 23 %2.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇİGER 435 %0.68 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERİŞ GÜL 3187 %8.50 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERUDUN KARTALLI 220 %0.91 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZDEMİR 142 %2.03 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERAP AR 21 %0.77 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı