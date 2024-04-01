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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZ YÜCEDAĞ 835 %0.81 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT AYHAN 69 %3.37 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÖVENÇ 8 %0.24 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ERTAŞ 8 %0.36 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET UÇAR 304 %26.48 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUSTAFA ÖZEL 7 %0.36 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZETTİN BÜYÜKTAŞ 214 %9.27 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı