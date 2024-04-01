|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZ YÜCEDAĞ
|835
|%0.81
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT AYHAN
|69
|%3.37
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÖVENÇ
|8
|%0.24
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ERTAŞ
|8
|%0.36
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET UÇAR
|304
|%26.48
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUSTAFA ÖZEL
|7
|%0.36
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZETTİN BÜYÜKTAŞ
|214
|%9.27
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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