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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.58
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %56.86
ABDULLAH AKTUNA 1773 %26.42 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %29.22
HÜSEYİN ALİ DOĞAN 446 %1.48 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.36
ÜMİT AKDAĞ 242 %1.20 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %55.47
AHMET YÜKSEL 199 %1.55 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
EMEL SERTEL 1 %0.03 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %38.14
SABRİ ÇETİNKAYA 53 %0.82 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %64.22
LEVENT KOMŞU 108 %0.76 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
EROL ŞEN 16 %0.38 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %63.89
BİROL HANCI 56 %0.25 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %25.47
MEHMET TOBİN 388 %1.66 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %6.12
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %60.39
HÜSEYİN ABACI 912 %4.24 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %28.05
AHMET KARADAĞ 6560 %24.36 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
HASAN KARADAŞ 180 %2.05 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %47.96
ÜNSAL UZUNYILMAZ 777 %2.43 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %46.17
AHMET ORHAN 356 %0.81 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %33.11
TUFAN AKAN 8688 %18.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı