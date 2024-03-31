|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %56.86
|ABDULLAH AKTUNA
|1773
|%26.42
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %29.22
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|446
|%1.48
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.36
|ÜMİT AKDAĞ
|242
|%1.20
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %55.47
|AHMET YÜKSEL
|199
|%1.55
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %42.22
|EMEL SERTEL
|1
|%0.03
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %38.14
|SABRİ ÇETİNKAYA
|53
|%0.82
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %64.22
|LEVENT KOMŞU
|108
|%0.76
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
|EROL ŞEN
|16
|%0.38
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KULA
Açılan Sandık Oranı %63.89
|BİROL HANCI
|56
|%0.25
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %25.47
|MEHMET TOBİN
|388
|%1.66
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %6.12
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %60.39
|HÜSEYİN ABACI
|912
|%4.24
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %28.05
|AHMET KARADAĞ
|6560
|%24.36
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HASAN KARADAŞ
|180
|%2.05
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %47.96
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|777
|%2.43
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %46.17
|AHMET ORHAN
|356
|%0.81
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %33.11
|TUFAN AKAN
|8688
|%18.33
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