|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
|SÜLEYMAN GÖK
|113
|%2.54
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SALİM TORUN
|1
|%0.38
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %32.61
|BAKİ ŞAHİN
|1
|%0.03
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.17
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|347
|%1.29
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|NURULLAH ULUER
|0
|%0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %68.75
|VAHİT ATEŞ
|374
|%5.68
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
|HAYATİ UYAR
|4
|%8.51
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %38.14
|ŞENOL EDİSAN
|103
|%0.93
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT
|0
|%0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.89
|FERHAT YILMAZ
|2415
|%17.85
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT KARS
|0
|%0
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ŞAHİN
|0
|%0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
|İLKER ÇOŞĞUN
|10
|%5.35
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|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM AKDENİZ
|0
|%0
|Detay
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
|Detay
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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