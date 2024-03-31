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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 18
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
SÜLEYMAN GÖK 113 %2.54 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
SALİM TORUN 1 %0.38 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %32.61
BAKİ ŞAHİN 1 %0.03 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.17
MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN 347 %1.29 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
NURULLAH ULUER 0 %0 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %68.75
VAHİT ATEŞ 374 %5.68 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
HAYATİ UYAR 4 %8.51 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %38.14
ŞENOL EDİSAN 103 %0.93 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.89
FERHAT YILMAZ 2415 %17.85 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
İMDAT KARS 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ŞAHİN 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
İLKER ÇOŞĞUN 10 %5.35 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NEDİM AKDENİZ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı