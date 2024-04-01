|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ŞENTÜRK
|305
|%9.00
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAZLI AĞDACI
|34
|%1.26
|Detay
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İKBAL NEDRET ÖZBEK
|390
|%2.15
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KEMAL KANTARTOPU
|2634
|%29.53
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA DEĞİRMEN
|2250
|%40.33
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNEŞ ZENGİN
|322
|%8.12
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ACAR
|1246
|%7.82
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SİNKAY
|18
|%0.79
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUSRET KAYA
|713
|%46.63
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİROL BAŞPINAR
|19
|%0.70
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN KILINÇARSLAN
|824
|%10.01
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER YAĞCI
|2090
|%1.56
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİDAYET ŞAHİN
|597
|%3.08
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN İNAN
|12
|%0.48
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİA KESKİN
|50
|%0.57
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZGÜR ÖZKAYA
|159
|%4.72
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BAŞAK
|398
|%19.21
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ASLAN
|12
|%0.69
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ ALTUNDAĞ
|15
|%0.74
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ AKTEPE
|7
|%0.31
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜHEYLA ASLAN
|14
|%0.51
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ ÖLÇER
|60
|%3.70
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUKADDES GÜRÜLTÜ
|44
|%2.38
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT OKUMUŞ
|732
|%44.15
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN BALIK
|679
|%14.32
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN SEVİMLİ
|2
|%0.10
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YILDIRIMER
|10
|%0.63
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİME DURGUT
|39
|%0.86
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ BALIK
|291
|%17.90
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BAYLAN
|462
|%22.59
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA AFYON
|38
|%1.54
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFE BAKIR
|117
|%5.98
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİME KAYA
|20
|%0.61
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZTÜRK
|728
|%45.02
|Detay
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT TOPÇU
|74
|%4.74
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