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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.30
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENEL KORKMAZ 108 %4.22 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİKE TEPECİK 3234 %7.79 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KARAGÖLLÜ 1101 %1.29 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAFAK GÜMEN 1891 %9.57 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUBA ALOĞLU 38 %1.09 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER BALOĞLU 320 %0.85 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ 54 %1.54 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN SENEMOĞLU 190 %0.96 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ŞAHİN 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH CABADAN 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
FATİH DÖNMEZ 178 %15.60 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEHMET ERAYDIN 3 %1.97 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
ALİ YAMAN 33 %15.07 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
NECATİ KARAKOÇ 23 %2.67 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞEYRAN 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE YILDIZ 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL TÜRKEKUL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı