|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %75.22
|İBRAHİM ÇILGI
|261
|%0.74
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %42.25
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|165
|%1.05
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|363
|%1.56
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %42.05
|HAMZA KAYA
|12
|%0.08
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %46.61
|MEHMET HAMCAN
|414
|%0.63
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %68.64
|HASAN DURMAZ
|38
|%0.30
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %35.65
|ALİ EROĞLU
|376
|%0.71
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %36.92
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|24
|%0.18
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %35.48
|AYSEL PERTAV
|13
|%0.28
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %87.77
|MURAT DENİZ SALINCAK
|425
|%0.43
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %57.50
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|366
|%0.60
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %62.66
|MAHMUT TEKİN
|122
|%0.50
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %50.34
|BUBO BÜYÜKTURAN
|212
|%0.53
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