60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.77
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %75.22
İBRAHİM ÇILGI 261 %0.74 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %42.25
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN 165 %1.05 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
ŞIHMÜSLÜM BAYAR 363 %1.56 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %42.05
HAMZA KAYA 12 %0.08 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %46.61
MEHMET HAMCAN 414 %0.63 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %68.64
HASAN DURMAZ 38 %0.30 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %35.65
ALİ EROĞLU 376 %0.71 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %36.92
SÜLEYMAN GÜNEŞ 24 %0.18 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %35.48
AYSEL PERTAV 13 %0.28 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %87.77
MURAT DENİZ SALINCAK 425 %0.43 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %57.50
MEHMET SALİH ÇAKMAK 366 %0.60 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %62.66
MAHMUT TEKİN 122 %0.50 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %50.34
BUBO BÜYÜKTURAN 212 %0.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı