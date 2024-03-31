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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 20
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.57 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.02
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %54.05
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %66.67
FEVZİ ÇAKMAK 492 %28.60 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %85.24
BURAK ÖZGÜL 842 %0.57 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %84.00
MEMET YAŞAR 20 %0.46 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı