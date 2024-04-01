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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.90 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.70
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNER TELLİOĞLU 94 %1.38 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN SAĞIRKAYA 45 %0.69 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN UZMAY 32 %0.52 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOYULHİSAR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
BORA KARAKULLUKCU 1155 %47.79 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE YILDIZ YARAY 1618 %0.90 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YÜKSEL KEÇELİ 96 %0.80 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ŞİMŞEK 205 %2.40 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı