|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ABLAK
|51
|%0.80
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|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ACAR
|91
|%0.85
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK KAVAZ
|650
|%1.77
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET ÇEBİ
|144
|%6.41
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KILIÇ
|336
|%1.67
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERCAN KODAK
|682
|%16.97
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET ERİM ÖZDİNÇLER
|60
|%0.61
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY AKKUŞ
|3593
|%17.99
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA ÖZTÜRK
|5721
|%56.66
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAADDİN BURAK KUNT
|28861
|%36.89
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN İÇEN
|57
|%1.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAYA
|393
|%13.97
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT ER
|4
|%0.30
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH SAKARYA
|23
|%0.89
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL GARGILI
|7
|%0.48
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞENTÜRK
|73
|%4.09
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF TUNÇEL
|48
|%2.00
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHİTTİN TİRYAKİ
|2
|%0.39
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİDEM GÜNER
|2186
|%10.51
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN GÖKHAN
|41
|%0.59
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ SULTAN SERT
|11
|%0.84
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNAY OZAN
|25
|%1.50
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