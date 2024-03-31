|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
|OSMAN TÜRK
|4
|%1.69
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %56.47
|ERHAN ÖZHAN
|2395
|%28.80
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %54.95
|SONGÜL ÖZDEMİR
|2634
|%12.77
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %40.91
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|17
|%1.21
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
|ALPER CEYHAN
|163
|%2.05
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %82.28
|RECEP GÜNGÖR
|916
|%6.70
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %30.12
|YURDER ŞAHİN
|7068
|%11.47
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %25.80
|SEDAT KILINÇ
|10843
|%13.81
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|80
|%6.29
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %47.52
|METİN KILIÇASLAN
|213
|%3.57
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %74.51
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %42.78
|GÖKER GÖZÜTOK
|9036
|%25.10
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %46.99
|OSMAN KOÇ
|3281
|%53.54
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %38.38
|MUSTAFA BALCI
|967
|%11.55
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.47
|SALİH KARAGÖZ
|3198
|%44.01
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