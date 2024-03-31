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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.35 2
İL GENEL MECLİSİ
%14.68
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
OSMAN TÜRK 4 %1.69 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %56.47
ERHAN ÖZHAN 2395 %28.80 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %54.95
SONGÜL ÖZDEMİR 2634 %12.77 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %40.91
ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN 17 %1.21 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
ALPER CEYHAN 163 %2.05 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %82.28
RECEP GÜNGÖR 916 %6.70 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %30.12
YURDER ŞAHİN 7068 %11.47 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %25.80
SEDAT KILINÇ 10843 %13.81 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
HALİL İBRAHİM ÇAĞRI 80 %6.29 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %47.52
METİN KILIÇASLAN 213 %3.57 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %74.51
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %42.78
GÖKER GÖZÜTOK 9036 %25.10 Detay
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %46.99
OSMAN KOÇ 3281 %53.54 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %38.38
MUSTAFA BALCI 967 %11.55 Detay
YEŞİLHİSAR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %73.47
SALİH KARAGÖZ 3198 %44.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı