|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EGE BİTİKLİ SAKİN
|0
|%0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %22.73
|ÖMER SACİT SAKARYA
|32
|%2.46
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ABDULLAH NACİ ÜNSAL
|528
|%16.61
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %61.74
|ZAFER SARIKEÇE
|519
|%2.20
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ GENEL
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|VOLKAN GÜZELERGENE
|66
|%7.32
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %57.07
|HAMDİ SEDEFÇİ
|3133
|%5.61
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MEHMET BALCI
|6
|%3.68
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %59.38
|EDİZ MARTİN
|4627
|%32.56
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
|HÜLYA ÖZDEMİR
|3
|%1.44
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ATILGAN
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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