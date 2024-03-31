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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EGE BİTİKLİ SAKİN 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %22.73
ÖMER SACİT SAKARYA 32 %2.46 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %57.14
ABDULLAH NACİ ÜNSAL 528 %16.61 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %61.74
ZAFER SARIKEÇE 519 %2.20 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ GENEL 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
VOLKAN GÜZELERGENE 66 %7.32 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %57.07
HAMDİ SEDEFÇİ 3133 %5.61 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %14.29
MEHMET BALCI 6 %3.68 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %59.38
EDİZ MARTİN 4627 %32.56 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
HÜLYA ÖZDEMİR 3 %1.44 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ATILGAN 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı