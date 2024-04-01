|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN AFŞİN ARICAN
|2793
|%2.49
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ OSMAN CANTÜRK
|738
|%1.64
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN CAN
|3200
|%3.31
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÇETİN
|2027
|%5.11
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAKAN EROĞLU
|2853
|%2.86
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF DEMİR
|633
|%3.06
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM PELİVAN
|2014
|%18.26
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEDAİ COŞKUN
|3050
|%6.07
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT HANÇER
|2259
|%12.30
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER LAPANTA
|11438
|%49.32
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
|2973
|%2.54
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY KURT
|458
|%3.57
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYHUN TARGIN
|24
|%0.31
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÖZGÜR ALACA
|569
|%4.83
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU
|379
|%1.57
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN GÜNEY
|4468
|%17.87
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