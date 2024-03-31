|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|KESBER KUŞ
|119
|%15.18
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ÇEREZ
|2
|%0.15
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.43
|NECATİ EFECAN
|7
|%0.79
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %30.77
|ŞERİF YILMAZ
|23
|%2.41
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|27
|%3.52
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EMET
Açılan Sandık Oranı %48.28
|HÜSNÜ KAYMAK
|378
|%12.42
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %66.10
|ALPER İRİKARA
|1061
|%10.01
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %45.17
|AHMET TEKDEMİR
|883
|%1.46
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|15
|%0.64
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MEHMET KAVAS
|7
|%0.45
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %38.89
|İSKENDER ÖZDAĞ
|148
|%2.27
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %38.01
|BAYRAM ÜNLÜ
|128
|%0.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|TAMER KAMAR
|5
|%1.01
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|İLYAS ÇETAK
|12
|%1.88
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|FATİH TURHAN
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ŞÜKRİYE TUĞCU
|4
|%2.58
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|0
|%0
|Detay
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %40.00
|MEHMET KARA
|20
|%3.69
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|AHMET ALİ GÜVENÇ
|4
|%0.80
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|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ÇETİN ÖZDURGUT
|0
|%0
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.57
|UĞUR ULUER
|5
|%1.05
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ALİ RIZA YILMAZ
|0
|%0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %57.14
|AHMET AKARSU
|0
|%0
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MUSTAFA KÜPELİ
|8
|%0.42
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|CUMALİ ÖZTÜRK
|157
|%24.34
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