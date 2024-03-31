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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.96
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %28.57
KESBER KUŞ 119 %15.18 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ÇEREZ 2 %0.15 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.43
NECATİ EFECAN 7 %0.79 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %30.77
ŞERİF YILMAZ 23 %2.41 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
NEŞE AKÇAYIR OKATAN 27 %3.52 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %48.28
HÜSNÜ KAYMAK 378 %12.42 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %66.10
ALPER İRİKARA 1061 %10.01 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %45.17
AHMET TEKDEMİR 883 %1.46 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN ÇAMURDEPEN 15 %0.64 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %80.00
MEHMET KAVAS 7 %0.45 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %38.89
İSKENDER ÖZDAĞ 148 %2.27 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %38.01
BAYRAM ÜNLÜ 128 %0.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %42.86
TAMER KAMAR 5 %1.01 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
İLYAS ÇETAK 12 %1.88 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
FATİH TURHAN 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
ŞÜKRİYE TUĞCU 4 %2.58 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %18.18
0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %40.00
MEHMET KARA 20 %3.69 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
AHMET ALİ GÜVENÇ 4 %0.80 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
ÇETİN ÖZDURGUT 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.57
UĞUR ULUER 5 %1.05 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
ALİ RIZA YILMAZ 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %57.14
AHMET AKARSU 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %57.14
MUSTAFA KÜPELİ 8 %0.42 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
CUMALİ ÖZTÜRK 157 %24.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı