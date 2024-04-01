|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
|İRFAN GÖKLER
|238
|%1.30
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|2
|%0.35
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %75.33
|AHMET ETEM ORUÇ
|1295
|%2.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.50
|ALİ DERMENCİ
|2310
|%5.41
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÇALIK
|140
|%1.97
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ERSEN GONÇE
|40
|%2.71
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN NACİ ÖZTÜRK
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET AYAN
|437
|%26.34
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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