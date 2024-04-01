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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.69
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 23
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.66
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
İRFAN GÖKLER 238 %1.30 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ÇUKURYUT 2 %0.35 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %75.33
AHMET ETEM ORUÇ 1295 %2.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.50
ALİ DERMENCİ 2310 %5.41 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÇALIK 140 %1.97 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
ERSEN GONÇE 40 %2.71 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN NACİ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET AYAN 437 %26.34 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı