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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%8.52
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ALGAN 902 %4.04 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKOL 105 %1.25 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BOZKURT 346 %1.00 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA AVLAYICI 919 %1.78 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH ATAY 23644 %13.90 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BETÜL AKÇANAL 535 %1.94 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR MISTIK 538 %1.68 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ İNAL 744 %6.16 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KALFA 329 %4.23 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZKAN 202 %1.25 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN BAŞ 832 %4.65 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET ALP 26209 %37.06 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT KORKMAZ 4769 %5.12 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOYUNCU 2356 %3.31 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİREL 1463 %11.42 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKNUR KARADUMAN 141 %1.68 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı