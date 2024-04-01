|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ALGAN
|902
|%4.04
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKOL
|105
|%1.25
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BOZKURT
|346
|%1.00
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA AVLAYICI
|919
|%1.78
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH ATAY
|23644
|%13.90
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BETÜL AKÇANAL
|535
|%1.94
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR MISTIK
|538
|%1.68
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ İNAL
|744
|%6.16
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KALFA
|329
|%4.23
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZKAN
|202
|%1.25
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN BAŞ
|832
|%4.65
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHÇET ALP
|26209
|%37.06
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT KORKMAZ
|4769
|%5.12
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOYUNCU
|2356
|%3.31
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİREL
|1463
|%11.42
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKNUR KARADUMAN
|141
|%1.68
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