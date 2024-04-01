|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHTİYAR AŞIK
|190
|%1.19
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET KARAGÖZ
|12
|%0.91
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM BAŞKA
|27
|%0.95
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMA KÖROĞLU
|315
|%4.26
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT YILDIZ
|120
|%2.50
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KERİM BENEK
|3
|%0.30
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASUMAN KARADENİZ
|15
|%1.05
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVVA KASAP
|51
|%1.44
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AŞKIN GÜRSU
|250
|%7.10
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÖKSAL TOPTAN
|3517
|%6.45
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERPİL ÇOLAK
|90
|%0.93
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM AKKAYA
|5
|%0.32
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÖR
|16
|%0.84
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|ENDER KOPUZ
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN MERT
|40
|%1.98
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ER
|83
|%4.60
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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