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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.73
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN CANSU 45 %1.58 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFA SÖNMEZ 511 %1.86 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ERYİĞİT 235 %13.82 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMETTİN CAN 306 %3.24 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMÜR KARAKAYA 797 %19.83 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAMAN 13 %1.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMIK KEMAL ÖZKAN 1671 %3.36 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN IŞILDAR 1058 %23.70 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN GÜREL 54 %1.66 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATDİN GÖKCE 668 %46.52 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM ERDOĞAN 609 %27.10 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı