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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 17
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%53.06 1
İL GENEL MECLİSİ
%10.03
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
SADULLAH BİÇER 0 %0 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %16.67
GÖKÇEN AKER 62 %3.98 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
HAKAN TAŞDEMİR 97 %19.92 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %4.55
0 %0 Detay
MERKEZ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %50.20
RASİM ARI 16778 %53.06 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %81.03
OYTUN AKYOL 148 %1.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GAZİ ACAR 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı