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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.17
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞAH COŞKUNER 31 %0.57 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ERKAL 29 %0.53 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL CEVLAN 142 %0.63 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGE YILMAZ 87 %0.79 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM TOKAY 930 %1.59 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH HAZAR AK 6 %0.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
AHMET TEVFİK TARIM 7 %0.28 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
NEJDET KOÇ 17 %0.37 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
TARIK BAĞDAT 13 %4.81 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
EFE CAN CEYLAN 9 %0.63 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
ZİYA SEVENCAN 9 %0.24 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
TAHA BERK TÜRKMEN 7 %0.30 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN GÜNEY 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
CEZAYİR ÖNCÜ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı