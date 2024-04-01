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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ DİŞLİ 3 %0.46 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MANSUR ŞEN 904 %0.89 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDEVS ÖZSARI BOYACI 28 %0.93 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN EĞİN 16 %0.58 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİRE BAŞAR 25 %2.18 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı