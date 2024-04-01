|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SERİN
|420
|%22.84
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CEYLAN
|602
|%5.33
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM KARTAL
|10
|%0.39
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZİM TURAN
|549
|%32.52
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
|23527
|%20.29
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN KONAR
|65
|%0.58
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ALİ KONAR
|18
|%0.92
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİDAYET AYKÜL
|64
|%0.91
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇELEBİ
|9
|%0.49
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|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ US
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MEHMET ÖZKARA
|19
|%2.06
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|OĞUZHAN YÜKSEL
|1
|%0.12
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|YAKUP KARADAL
|128
|%11.69
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|LUTFİYE ÖZDİL
|0
|%0
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|
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER AKAY
|10
|%0.64
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|
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMİŞ EKE
|0
|%0
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|
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZDİL
|5
|%0.42
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL İPEK
|2
|%0.10
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA AKBAŞ
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OKUR
|1289
|%39.75
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN BAYRAKTAR
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AKPINAR
|708
|%43.28
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