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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%20.29 1
İL GENEL MECLİSİ
%13.92
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SERİN 420 %22.84 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CEYLAN 602 %5.33 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜM KARTAL 10 %0.39 Detay
GÜZELYURT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAZİM TURAN 549 %32.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUĞRUL KARACAER 23527 %20.29 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN KONAR 65 %0.58 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ALİ KONAR 18 %0.92 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET AYKÜL 64 %0.91 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇELEBİ 9 %0.49 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ US 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
MEHMET ÖZKARA 19 %2.06 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
OĞUZHAN YÜKSEL 1 %0.12 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
YAKUP KARADAL 128 %11.69 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
LUTFİYE ÖZDİL 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AKAY 10 %0.64 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEMİŞ EKE 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZDİL 5 %0.42 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL İPEK 2 %0.10 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA AKBAŞ 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OKUR 1289 %39.75 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN BAYRAKTAR 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AKPINAR 708 %43.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı