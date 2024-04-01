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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.00 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.72
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %94.67
ŞEVKİ DEMİRCİ 24018 %33.34 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %95.13
ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK 2242 %2.00 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
HÜSEYİN SÜER 1169 %1.39 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YILMAZ 4940 %18.48 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %97.72
SADIK GÜVENÇ 39632 %19.97 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %98.52
İSMAİL AYNACI 4809 %5.07 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %93.43
MEHMET KAMİL ŞİRİN 2755 %1.37 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
SEMİH SARIÇAY 2626 %8.48 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAŞ 659 %1.98 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.37
HALUK TAMYÜKSEL 1731 %2.23 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZMİ CİHAT HATİPOĞLU 4071 %4.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı