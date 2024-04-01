|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %94.67
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|24018
|%33.34
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %95.13
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|2242
|%2.00
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|HÜSEYİN SÜER
|1169
|%1.39
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YILMAZ
|4940
|%18.48
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %97.72
|SADIK GÜVENÇ
|39632
|%19.97
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %98.52
|İSMAİL AYNACI
|4809
|%5.07
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %93.43
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|2755
|%1.37
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|SEMİH SARIÇAY
|2626
|%8.48
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAŞ
|659
|%1.98
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %99.37
|HALUK TAMYÜKSEL
|1731
|%2.23
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|4071
|%4.34
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