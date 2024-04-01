|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN CANLI
|137
|%1.93
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ GÖZEGİR
|206
|%0.76
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MECİT KARASU
|23
|%0.51
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EJDER COŞKUN
|8
|%0.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN AYDEMİR
|513
|%1.03
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ ALKAN
|141
|%0.64
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELÜL AYDEMİR
|26
|%0.75
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT DURU
|353
|%10.17
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