|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER AKKAYA
|252
|%18.35
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ARDUÇ
|684
|%6.73
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZAD
|4207
|%9.08
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SİFİL
|1316
|%17.81
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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