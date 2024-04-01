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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER AKKAYA 252 %18.35 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ARDUÇ 684 %6.73 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZAD 4207 %9.08 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SİFİL 1316 %17.81 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı