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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.88 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.03
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR AKYOL 252 %2.14 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK 129 %0.68 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KÜÇÜKKAYA 163 %1.09 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SESLİ 11610 %16.70 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ AYDEMİR 77 %1.41 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ŞALVARCIOĞLU 2994 %24.91 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL MURAT BİRİNCİ 394 %1.78 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAYA ADANIR 489 %0.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
ERDOĞAN DEMİR 3 %0.17 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
EMİR YAVUZ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %38.89
GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ 828 %43.88 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
RAMAZAN AKDENİZ 24 %19.05 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
METİN KAÇAR 9 %0.57 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN ARSLANKAYA 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
SATILMIŞ ÇELİK 54 %2.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı