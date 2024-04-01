|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
|123
|%1.42
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
|İSMAİL YAŞAR
|4644
|%3.14
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
|ALİ COŞKUN
|2865
|%1.33
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
|YÜKSEL TÜMTÜRK
|1969
|%0.91
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
|EYÜP ALİ ÖZDEMİR
|3498
|%1.00
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
|TUGAY ÇAPUN
|2382
|%0.75
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
|ATANER ORKUNOĞLU
|1298
|%1.42
|Detay
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
|TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
|2018
|%0.85
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|VAHİT ÇELİK
|1568
|%1.02
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
|NURETTİN SAĞIRKAYA
|1203
|%1.34
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
|TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ
|1495
|%1.04
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
|EROL KARAPINAR
|2030
|%1.01
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
|İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
|1571
|%1.37
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
|NEJAT DURMUŞ
|1631
|%1.07
|Detay
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|İSMAİL İP
|426
|%0.83
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
|ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN
|1582
|%1.11
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
|ŞEH ÖMER KARA
|2363
|%1.11
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
|MUHARREM YILDIZ
|4878
|%1.29
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
|EMEL BİLENOĞLU
|4797
|%2.47
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
|BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
|1471
|%0.83
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
|ERHAN ÖZKAN
|3006
|%1.21
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN
|2209
|%1.55
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
|KÜBRA DURSUN
|1991
|%0.88
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
|MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
|2383
|%1.05
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
|ALTINOK ÖZ
|6040
|%2.22
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
|MÜMİN GÜNLER
|2952
|%0.78
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
|RAMAZAN UĞURAL
|4270
|%1.53
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TURAN
|4268
|%1.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
|CEMAL DOĞAN
|1701
|%0.74
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
|İBRAHİM TEMUR
|1120
|%0.69
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMET TEKDEMİR
|277
|%0.89
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|BİHTER AKBAŞ SEZER
|1345
|%1.40
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
|AHMET ÜNAL
|1658
|%1.38
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
|FATİH KARATAŞ
|1287
|%0.79
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
|HÜSEYİN ÖNDEŞ
|2181
|%0.86
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
|1349
|%0.90
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
|SERKAN YALÇIN
|3401
|%1.01
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
|MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN
|1577
|%0.57
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
|KÜRŞAT ÖZER
|1128
|%0.81
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