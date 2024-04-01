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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 23
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.41
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
AYŞE GÜLNUR ŞAKİR 123 %1.42 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.82
İSMAİL YAŞAR 4644 %3.14 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %87.49
ALİ COŞKUN 2865 %1.33 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.44
YÜKSEL TÜMTÜRK 1969 %0.91 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.77
EYÜP ALİ ÖZDEMİR 3498 %1.00 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
TUGAY ÇAPUN 2382 %0.75 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.94
ATANER ORKUNOĞLU 1298 %1.42 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.42
TEVFİK ATAKAN ŞAKAR 2018 %0.85 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
VAHİT ÇELİK 1568 %1.02 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %89.47
NURETTİN SAĞIRKAYA 1203 %1.34 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ 1495 %1.04 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.63
EROL KARAPINAR 2030 %1.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU 1571 %1.37 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.13
NEJAT DURMUŞ 1631 %1.07 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
İSMAİL İP 426 %0.83 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.90
ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN 1582 %1.11 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.27
ŞEH ÖMER KARA 2363 %1.11 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.99
MUHARREM YILDIZ 4878 %1.29 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.94
EMEL BİLENOĞLU 4797 %2.47 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.53
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI 1471 %0.83 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %94.66
ERHAN ÖZKAN 3006 %1.21 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN 2209 %1.55 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.93
KÜBRA DURSUN 1991 %0.88 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.57
MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN 2383 %1.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.22
ALTINOK ÖZ 6040 %2.22 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %89.30
MÜMİN GÜNLER 2952 %0.78 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.68
RAMAZAN UĞURAL 4270 %1.53 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN TURAN 4268 %1.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.54
CEMAL DOĞAN 1701 %0.74 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %80.88
İBRAHİM TEMUR 1120 %0.69 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEMET TEKDEMİR 277 %0.89 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
BİHTER AKBAŞ SEZER 1345 %1.40 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %81.21
AHMET ÜNAL 1658 %1.38 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
FATİH KARATAŞ 1287 %0.79 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.59
HÜSEYİN ÖNDEŞ 2181 %0.86 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN 1349 %0.90 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %82.60
SERKAN YALÇIN 3401 %1.01 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.77
MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN 1577 %0.57 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.82
KÜRŞAT ÖZER 1128 %0.81 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı