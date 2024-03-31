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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 20
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.67 1
İL GENEL MECLİSİ
%12.80
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %53.09
ERDAL KOÇBIYIK 516 %6.29 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %48.42
ÖZKAN BOLAT 225 %2.30 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %29.09
BARIŞ OYPAN 323 %13.62 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %39.81
ADEM BEKTAŞ 7310 %14.60 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %56.06
İSMET ÇAPAŞ 97 %1.34 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %40.51
HAMDİ YILDIZ 7328 %21.36 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %58.55
TURGAY ULUSOY 3633 %12.19 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %38.30
HÜSEYİN KÖZ 718 %2.33 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %44.83
SAFİ GÖKÇE 688 %9.22 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %29.64
NECATTİN DEMİRTAŞ 12997 %25.75 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %44.74
AHMET İÇLİ 1146 %22.20 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %80.72
SEYDAHMET SANCAK 457 %5.41 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %30.43
İSMAİL KAHRAMANOĞLU 197 %5.15 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.85
EYÜP ELMAS 162 %1.08 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %34.88
ZİKRİ OĞUZ PAMUK 540 %3.42 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %31.29
HASAN BUDAK 366 %3.08 Detay
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %64.52
ŞERAFETTİN AYDOĞDU 1666 %48.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı