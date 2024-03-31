|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %53.09
|ERDAL KOÇBIYIK
|516
|%6.29
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %48.42
|ÖZKAN BOLAT
|225
|%2.30
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %29.09
|BARIŞ OYPAN
|323
|%13.62
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %39.81
|ADEM BEKTAŞ
|7310
|%14.60
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %56.06
|İSMET ÇAPAŞ
|97
|%1.34
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %40.51
|HAMDİ YILDIZ
|7328
|%21.36
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %58.55
|TURGAY ULUSOY
|3633
|%12.19
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %38.30
|HÜSEYİN KÖZ
|718
|%2.33
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %44.83
|SAFİ GÖKÇE
|688
|%9.22
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %29.64
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|12997
|%25.75
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %44.74
|AHMET İÇLİ
|1146
|%22.20
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %80.72
|SEYDAHMET SANCAK
|457
|%5.41
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %30.43
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|197
|%5.15
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.85
|EYÜP ELMAS
|162
|%1.08
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TERME
Açılan Sandık Oranı %34.88
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|540
|%3.42
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %31.29
|HASAN BUDAK
|366
|%3.08
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %64.52
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|1666
|%48.18
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