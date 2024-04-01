|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL GEDİKLİ
|6491
|%9.05
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|1096
|%7.64
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA USTABAŞI
|464
|%4.51
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZER
|496
|%5.30
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER YAZICI
|118
|%2.04
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SANCAK
|97
|%3.03
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN KONAK
|371
|%2.04
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE BODUR
|436
|%1.75
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KURTOĞLU
|2859
|%1.73
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK BELDÜZ
|2564
|%29.52
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ATEŞ
|530
|%3.57
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BIYIK
|12651
|%48.10
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