|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER GÜL
|2
|%0.12
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN PINARLI
|0
|%0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %88.57
|İZZET BATTIR
|43
|%0.77
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP BOYACIOĞLU
|270
|%13.60
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %74.60
|NİHAL TÜMENE
|593
|%0.90
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %94.12
|ZEKAİ AKYÜZ
|7
|%0.20
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ALİ FİDANBOY
|2
|%0.73
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL YAĞIZ
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TOLU
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ALPAY BAYRAKLI
|0
|%0
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