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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.51
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 21
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.90 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.89
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER GÜL 2 %0.12 Detay
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN PINARLI 0 %0 Detay
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %88.57
İZZET BATTIR 43 %0.77 Detay
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP BOYACIOĞLU 270 %13.60 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %74.60
NİHAL TÜMENE 593 %0.90 Detay
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %94.12
ZEKAİ AKYÜZ 7 %0.20 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.50
ALİ FİDANBOY 2 %0.73 Detay
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
CELİL YAĞIZ 0 %0 Detay
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOLU 0 %0 Detay
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %16.67
ALPAY BAYRAKLI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı