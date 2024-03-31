|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %89.67
|CEMAL CEYLAN
|723
|%0.58
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %59.39
|ALİ ÜNAL
|51
|%0.18
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %71.94
|AHMET EFETÜRK
|40
|%0.22
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %68.72
|RAMAZAN DEMİR
|84
|%0.39
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %70.83
|MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
|17
|%0.44
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %25.51
|YUNUS BAŞAL
|9
|%0.22
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %35.59
|ENSARİ BARLAS
|16
|%0.41
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %53.82
|FARUK YALÇIN
|160
|%0.53
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %47.89
|HAMİT KAÇAN
|25
|%0.42
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|EMİN BALIKÇI
|66
|%0.85
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %57.96
|MEHMET ÖZDAĞ
|367
|%0.40
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.85
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %62.14
|MEHMET SALİM CAN
|103
|%0.98
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %60.64
|SEZER YÜCEL
|49
|%0.66
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %49.04
|CELAL KUTSAL
|148
|%0.84
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SUR
Açılan Sandık Oranı %65.80
|VEYSİ BOZYIL
|111
|%0.46
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.40
|MEHMET SEVİM
|209
|%0.36
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