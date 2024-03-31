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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 20
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %89.67
CEMAL CEYLAN 723 %0.58 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %59.39
ALİ ÜNAL 51 %0.18 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %71.94
AHMET EFETÜRK 40 %0.22 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %68.72
RAMAZAN DEMİR 84 %0.39 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %70.83
MEHMET SIDDIK KARADAĞLI 17 %0.44 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %25.51
YUNUS BAŞAL 9 %0.22 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %35.59
ENSARİ BARLAS 16 %0.41 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %53.82
FARUK YALÇIN 160 %0.53 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %47.89
HAMİT KAÇAN 25 %0.42 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
EMİN BALIKÇI 66 %0.85 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %57.96
MEHMET ÖZDAĞ 367 %0.40 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %65.85
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %62.14
MEHMET SALİM CAN 103 %0.98 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %60.64
SEZER YÜCEL 49 %0.66 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %49.04
CELAL KUTSAL 148 %0.84 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %65.80
VEYSİ BOZYIL 111 %0.46 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %71.40
MEHMET SEVİM 209 %0.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı