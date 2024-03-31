|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|MEHMET DEMİRCİ
|12
|%1.87
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|80
|%2.35
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %56.52
|0
|%0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %46.67
|MUSTAFA ÖZMEN
|869
|%59.36
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|İBRAHİM ETEM EREM
|29
|%2.74
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AKOĞLAN
|608
|%13.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.00
|AHMET TURAL
|11911
|%17.49
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|CEMİL ÇELİK
|1225
|%22.39
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
|AHMET AYYILDIZ
|272
|%12.11
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AZİZ TUNA
|956
|%32.37
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %80.36
|MUSTAFA KODAL
|3416
|%37.01
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BİROL GÜREL
|7
|%0.45
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL AYDIN
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE KALKIR
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEVLÜT DALDAL
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR ERGÜVEN
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|LEVENT YAĞCI
|2
|%0.34
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|BEKİR SARAÇ
|183
|%16.07
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ARIDAŞ
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
|İBRAHİM KAYKAÇ
|1
|%0.33
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|TURAN GÖKCEN
|15
|%9.15
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