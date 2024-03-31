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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 19
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.49 2
İL GENEL MECLİSİ
%12.31
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %55.56
MEHMET DEMİRCİ 12 %1.87 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
BARIŞ ŞEVKET AYKUT 80 %2.35 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
GELENDOST İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %46.67
MUSTAFA ÖZMEN 869 %59.36 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %50.00
İBRAHİM ETEM EREM 29 %2.74 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AKOĞLAN 608 %13.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.00
AHMET TURAL 11911 %17.49 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.31
CEMİL ÇELİK 1225 %22.39 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
AHMET AYYILDIZ 272 %12.11 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AZİZ TUNA 956 %32.37 Detay
YALVAÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %80.36
MUSTAFA KODAL 3416 %37.01 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BİROL GÜREL 7 %0.45 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
EROL AYDIN 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE KALKIR 0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEVLÜT DALDAL 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR ERGÜVEN 0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
LEVENT YAĞCI 2 %0.34 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
BEKİR SARAÇ 183 %16.07 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ARIDAŞ 0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
İBRAHİM KAYKAÇ 1 %0.33 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %11.11
TURAN GÖKCEN 15 %9.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı